У Києві з 1 грудня подорожчає хліб

Публічне акціонерне товариство "Київхліб" вимушене оголосити про підняття відпускних цін на основні сорти своєї продукції з 1 грудня 2015 року, повідомляється на сайті підприємства.

"Протягом останнього часу спостерігалася тенденція до зростання вартості борошна, питома вага якого в структурі собівартості займає до 40%, а також інших складових, а саме газу, електроенергії, іншої сировини (цукор, олія, дріжджі, сіль), на законодавчому рівні збільшився розмір мінімальної заробітної плати", - говориться у повідомленні.

Зокрема, український столичний подовий хліб подорожчає на 14,8% з 6,90 гривні до 7,92 гривні, пшеничний традиційний подовий - на 10,6% з 5,64 гривні до 6,24 гривні, а батон київський нарізний зросте в ціні на 5,6% з 5,34 гривні до 5,64 гривні.

Зазначається, що підприємству не вистачає обігових коштів для покриття своєї поточної діяльності. При наявних умовах роботи та збереженні нинішнього рівня цін існує реальний ризик зупинки виробництва.

"Слід зауважити, що ціни на три види хлібобулочних виробів (український домашній 0,95 кілограма, пшеничний київський І сорту, 0,65 кілограма та батони звичайні вищого сортку, 0,5 кілограма), що реалізуються в мережі фірмової торгівлі за умовами інвестиційних договорів, залишаються незмінними", - зазначається на сайті "Київхліба".

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Як повідомляв УНІАН, "Київхліб" в лютому 2015 року підвищив ціни на свою продукцію в середньому на 10-12%.

Довідка УНІАН. Компанія "Київхліб" створене на базі державного підприємства "Київхліб" у 1996 році. До складу компанії входить 5 виробничих цехів у столиці, а також 5 хлібозаводів у Київській області, - в містах Бровари, Макаров, Сквира, Біла Церква та Фастів. Підприємства компанії випускають до 500 тонн хлібобулочних і 20 тонн кондитерських виробів на добу. На сьогоднішній день асортимент продукції налічує близько 500 найменувань.