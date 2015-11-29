У Києві випав перший сніг (фоторепортаж)
Сьогодні, 29 листопада, киян та гостей столиці порадував перший сніг.
Варто зазначити, що гідрометцентр попереджає про ожеледицю і налипання мокрого снігу сьогодні вночі в Україні.
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Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, "вночі 30 листопада на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу, вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с".
За даними прес-служби Київської міської державної адміністрації, понад дві сотні одиниць спецтехніки КК «Київавтодор» прибирають вулиці Києва від першого снігу. Також працівники комунальної корпорації розпочали обробляти тротуари протиожеледними засобами.
«Білі мухи налетіли – все подвір`я стало біле, Не злічити білих мух, що летять, неначе пух...» #radiosvoboda #першийсніг #київPosted by Радіо Свобода on 29 листопад 2015 р.
Первый снег!!!:))) pic.twitter.com/WphUVXi7pW
— Рина Альшанская (@Alrina_) November 29, 2015
#первыйснег#снег#киевpic.twitter.com/YaMmMQPRjW
— Udgin (@Udgin) November 29, 2015