У Києві випав перший сніг (фоторепортаж)

Варто зазначити, що гідрометцентр попереджає про ожеледицю і налипання мокрого снігу сьогодні вночі в Україні.

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Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, "вночі 30 листопада на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу, вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с".

За даними прес-служби Київської міської державної адміністрації, понад дві сотні одиниць спецтехніки КК «Київавтодор» прибирають вулиці Києва від першого снігу. Також працівники комунальної корпорації розпочали обробляти тротуари протиожеледними засобами.