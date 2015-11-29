У Києві випав перший сніг (фоторепортаж)

16:52, 29 листопада 2015
Київ
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Сьогодні, 29 листопада, киян та гостей столиці порадував перший сніг.

УНИАН

Варто зазначити, що гідрометцентр попереджає про ожеледицю і налипання мокрого снігу сьогодні вночі в Україні.

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Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, "вночі 30 листопада на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу, вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с".

За даними прес-служби Київської міської державної адміністрації, понад дві сотні одиниць спецтехніки КК «Київавтодор» прибирають вулиці Києва від першого снігу. Також працівники комунальної корпорації розпочали обробляти тротуари протиожеледними засобами.

«Білі мухи налетіли – все подвір`я стало біле, Не злічити білих мух, що летять, неначе пух...» #radiosvoboda #першийсніг #київ

Posted by Радіо Свобода on 29 листопад 2015 р.

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