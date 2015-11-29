Поліція затримала 17-річного хлопця, який розгулював центром Києва з гранатами та пістолетами (фото, відео)
Сьогодні, 29 листопада, у центрі Києва, на вулиці Костьольній, поліцейський патруль вилучив у 17-річного підлітка пістолети і гранати, які він мав при собі.
Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції України у місті Києві, з посиланням на слова керівника столичної поліції Олександра Терещука.
"Працівники поліції при перевірці особистих речей молодика вилучили три пістолети, дві гранати, дві балаклави, ніж та підроблені документи, у тому числі й посвідчення працівників СБУ та МВС. Усі ці предмети вилучили та передали для проведення експертизи. Їх власником виявився 17-річний хлопець, який прямував на масові заходи, що відбуваються на Майдані Незалежності. Його доставили у райуправління поліції", - сказав Терещук.
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Наразі правоохоронці з’ясовують походження і призначення зброї та боєприпасів.