У Києві подорожчав проїзд в деяких маршрутках

Про це повідомляє "112 Україна".

Ціни на проїзд підвищилися в таких маршрутках:

№ 150 Індустріальний шляхопровід - вул. Милославська - 5,00 грн;

№ 155 ст. м. "Петрівка" - пр-т Леся Курбаса - 4,00 грн;

№ 166 ст. м. "Лук'янівська" - Міське кладовище - 4,00 грн;

№ 179 ст. м. "Політехнічний ін-тут" - вул. Татарська - 4,00 грн;

№ 181 Залізничний вокзал "Центральний" - пл. Шевченка - 4,50 грн;

№ 208 Універсам "Біличі" - Голосіївська пл. - 5,00 грн;

№ 209 Палац "Україна" – Теремки-2 - 4,00 грн;

№ 425 ст. м "Осокорки" - вул. Луначарського - 4,00 грн;

№ 433 вул. Жолудєва - вул. Шевченка - 5,00 грн;

№ 530 просп. Свободи - вул. Героїв Сталінграда - 4,50 грн;

№ 537 ст. м "Нивки" - пл. Шевченка - 4,00 грн;

№ 548 ст. м. "Виставковий центр" - вул. Метрологічна - 4,00 грн;

№ 550 вул. Милославська - Кадетський Гай - 5,00 грн;

№ 586 ст. м. "Лук'янівська" - пл. Шевченка - 4,50 грн.

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Раніше в "Київпастрансі" пояснили, що без підвищення тарифів підприємство може поступово втратити позиції на ринку пасажирських перевезень у режимі маршрутного таксі.

Зазначимо також, що 7 лютого в Києві вступили в силу нові тарифи на проїзд у громадському транспорті: проїзд у метро подорожчав до 4 грн, а в наземному транспорті – до 3 грн.