Будинок профспілок у Києві планують відбудувати за рік

Про це йдеться в інвест-договорі, підписаному 27 листопада, повідомляє сайт Федерації профспілок України. "Дано старт будівельним роботам у Будинку спілок на Майдані. 27 листопада підписано інвестиційний договір, сторонами якого виступили Федерація професійних спілок України, Господарське управління ФПУ, підприємство-інвестор і Будівельна компанія, яка буде генеральним підрядником", - зазначається в повідомленні.

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У повідомленні підкреслюється, що під час реконструкції та відбудови Будинку профспілок "ніяких надбудов, або архітектурних змін у фасаді будівлі не буде".

"Виглядатиме оновлений Символ Євромайдану після реконструкції так саме, як це було під час буремних подій", - наголосили у Федерації профспілок.

З якими компаніями підписано договір, в повідомленні не уточнюється.

Нагадаємо, Будинок профспілок згорів у ніч на 19 лютого 2014 року під час масових акцій протесту в Києві. Будівлю, яку активісти використовували як штаб Національного опору, під час штурму Майдану підпалили силовики.