"Київпастранс" підвищує вартість проїзду в своїх маршрутках

На окремих автобусних маршрутах загального користування режиму маршрутного таксі, які обслуговує комунальне підприємство "Київпастранс", з 28 листопада підвищується тариф на перевезення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на підприємство.

Як стверджують в "Київпастрансі", на сьогоднішній день в тарифах на багатьох маршрутах режиму маршрутного таксі КП "Київпастранс" відсутня складова оновлення рухомого складу: "На маршрутах з тарифами 3,00 - 4,00 гривні (залежно від протяжності маршруту) підприємство працює на межі рентабельності. Це призводить до відсутності коштів на оновлення рухомого складу, і КП "Київпастранс" може поступово втратити позиції на ринку пасажирських перевезень у режимі маршрутного таксі".

У КМДА зазначають, що робота автобусів режиму маршрутного таксі дає "Київпастрансу" можливість "частково компенсувати збитки від обслуговування автобусних маршрутів звичайного режиму з регульованим тарифом та забезпеченням пільгових перевезень у повному обсязі".

Таким чином, як зазначається в повідомленні, "Київпастранс" змушений підвищити тариф на перевезення на окремих автобусних маршрутах режиму маршрутного таксі на 0,5 – 1 гривню.

Зокрема, вартість проїзду зросте в маршрутках №№ 150, 155, 166, 179, 181, 208, 209, 425, 433, 530, 537, 548, 550, 586.

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