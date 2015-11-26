У Києві від пандемічного вірусу грипу А (Н1) померла 33-річна жінка

Як повідомили УНІАН у Державній санітарно-епідемічній службі Києва, 24 листопада близько 5.00 у столиці через пандемічний грип А (Н1) померла 33-річна киянка.

За словами головного санітарного лікаря міста Олега Рубана, у нинішньому сезоні це перший випадок смерті від грипу А (Н1), що був лабораторно підтверджений.

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"Він підтверджує попередження лікарів, що не такий страшний грип, як його ускладнення. Хвора із ожирінням у групі ризику, тому таким людям рекомендовано не нехтувати, як специфічною, так і неспецифічною профілактикою", - наголосив Рубан.

У СЕС поінформували, що жінка занедужала 17 листопада. Вона звернулась до приймального інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №4 зі скаргами на лихоманку, сухий кашель та нежить. У пацієнтки було зафіксовано підвищення температури тіла до 39°С і, з огляду на стан, запропоновано госпіталізацію. Хвора письмово відмовилась від лікуванні у стаціонарі й, отримавши рекомендації щодо амбулаторного лікування, повернулася додому.

Повторно жінка звернулась до інфекційного відділення лікарні вже 20 листопада зранку і була госпіталізована. Хворій було призначено симптоматичну терапію. Відібрані зразки крові, сечі для проведення лабораторних досліджень. Кров для дослідження методом ПЦР для ідентифікації вірусу грипу направлено до Національного центру грипу при ДУ «Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України». У зв’язку з погіршенням стану пацієнтку перевели до відділення інфекційної реанімації, де вона померла 24 листопада. У заключному діагнозі встановлено, що у пацієнтки був грип з ускладненнями.

За результатами епідрозслідування фахівці Держсанепідслужби у Києві виявили, що у домашньому осередку хворої у ніч, коли вона померла, лікарями швидкої медичної допомоги було зафіксовано також і смерть її матері. Фахівці підкреслили, що патологоанатомічний діагноз за результатами розтину тіла не пов'язаний із вірусом грипу.

Як наголосили у ДержСЕС у Києві, порівняно з минулим тижнем, по всій території України відзначається збільшення інтенсивності епідемічного процесу. Темп приросту збільшився серед дорослого населення на 1,4 %, серед дітей до 17 років – 7,8 %.

Загалом по регіонах з 16 по 22 листопада на грип та ГРВІ захворіло 157 тис. 876 осіб, із них майже 70% - діти до 17 років, госпіталізовано 5 тис. 170 осіб, із них 76,6% – діти.

Рівень захворюваності за звітний тиждень на 1,2% менший, ніж за аналогічний період минулого епідемічного сезону, та відповідає середньорічному рівню для цієї пори року.

Найвища захворюваність на грип та ГРВІ зареєстрована в Київській, а найменша у Харківській областях. Проте показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги в усіх регіонах України.

*** Грип (Grippus, Influenza) - гостре інфекційне захворювання з аерозольним (повітряно-краплинним) шляхом передачі збудника, яке характеризується коротким інкубаційним періодом (від 10-12 годин до 7 діб), масовим поширенням, лихоманкою, симптомами інтоксикації та враженням респіраторних шляхів з великою частотою виникнення ускладнень.

Зареєстровані симптоми нового А (H1)- Каліфорнія ("свинячого") грипу у людей проявляються як типові симптоми звичайного грипу - підвищення температури, кашель, біль у горлі та міальгії-артралгії, головний біль, а також як симптоми гострого респіраторного захворювання (далі- ГРЗ).

Часом спостерігаються гастроентерологічні симптоми - біль у животі, нудота, блювання, діарея.

Грип може швидко ускладнюватись пневмонією (вірусною або вірусно-бактеріальної), підтвердженої рентгенологічно; зміни на рентгенограмі не є специфічними.

При важкому перебігу хвороби швидко розвивається дихальна недостатність, яка, не дивлячись на штучну вентиляцію легенів, протягом 1-2 тижнів від виникнення може призвести до летального наслідку.