Кличко передав правоохоронцям матеріали, за якими порушено 70 справ проти співробітників КМДА

За 15 місяців київська влада на чолі з Віталієм Кличком виявила фінансових порушень у підвідомчих підприємствах і підрозділах на суму 869 мільйонів гривень та втрат для бюджету 409 мільйонів гривень.

Про це в інтерв'ю виданню Лівий Берег розповів Глава Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА Геннадій Пліс.

«За аналогічний період минулого року в мерії було виявлено порушень на 184 мільйони і всього 44 мільйони гривень втрат для бюджету - майже в 10 разів менше», - сказав він і підкреслив, що головна умова, для того, щоб справу не було «зам'ято» - максимальна публічність процесу.

«Це те, що ми виявили, користуючись підтримкою Кличка та провівши аудит діяльності керівників попередні 3-5 років. Всі без винятку матеріали за цим фактом передані у правоохоронні органи, якими вже порушено 69 кримінальних проваджень. Це звірені дані, але за оперативною інформацією кримінальних справ вже більше – близько 80-ти», - повідомив чиновник.

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«Я не знаю інших міст в Україні, навіть зразкових в плані реформ Одеса та Львів, де у відношенні своїх підлеглих влада передає матеріали, за якими порушуються 70 кримінальних проваджень. Це не просто розмови, а реальні справи, які поступово змінюють місто», - сказав Глава Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.

За його інформацією, за результатами розслідувань 12-ти особам пред'явлено підозри, 6 осіб оголошені в розшук, 5 справ вже направлено до суду. Для порівняння: при попередніх мерах було відкрито всього 9 кримінальних справ.

«Можу впевнено сказати тільки одне: наша робота, аудит, став приносити максимальну користь за мера Кличка, тому, що він не відкладає наші звіти на поличку, а публічно робить все, щоб покарати корупціонерів. Він не раз, навіть особисто, у присутності журналістів передавав матеріали правоохоронцям. Адже тільки максимальна публічність процесів перевірки не дозволить "зам'яти справу", а довести її до кінця і покарати корупціонерів", - підкреслив Пліс.