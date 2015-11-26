У Києві добровольці АТО та націоналісти заблокували відділ поліції, вимагаючи від МВС виключити бійців із списків розшуку

Активісти обурилися тим, що у списках розшукуваних осіб перебувають бійців АТО, чинні добровольці МВС, свідки у справі про вбивство журналіста Олеся Бузини і підозрювані по цій справі, які наразі перебувають у СІЗО, передає ТСН.

За словами народного депутата Ігора Луценка, на дошці у якості розшукуваних висить 20 активістів, щонайменше 5 з них — добровольці МВС.

Активісти прикували себе до стін приміщення поліції і повністю заблокували відділок. Вони вимагають приїзду міністра МВС Арсена Авакова та його заступника Василя Паскала, яких пов'язують із організацією стеження та переслідування.

До активістів приїхав начальник київської поліції Олександр Терещук. "Я таких дурних команд не давав", - заявив він, коментуючи список оголошених у розшук, передає Громадське.

За його словами, за фактом оприлюднених списків буде порушено кримінальну справу.

"Завтра до вечора я проведу службове розслідування і передам матеріали прокурору. Якщо є вина Терещука – я сам напишу заяву і піду", – заявив начальник київського управління Нацполіції.

Окрім того, до райвідділку приїхав другий заступник керівника Національної поліції Олександр Фацевич. Він пообіцяв покарати винних, які проводили слідкування за активістами. Але блокадники заявляють, що не розійдуться, поки не приїде Аваков.