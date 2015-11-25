Безпілотник зняв з висоти пташиного польоту масштабну пожежу на кораблі-ресторані у Києві (відео)

18:32, 25 листопада 2015
Київ
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На місці працюють 17 одиниць основної та спеціальної техніки та пожежний катер.

Пожар в ресторане / Скриншот

Як повідомляв УНІАН, у Києві ліквідують пожежу в ресторані на воді «Веранда на Дніпрі».

О 15.47 у Печерському районі по вулиці Набережне шосе, 25 в ресторані “Веранда на Дніпрі” спалахнула покрівля.

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За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

На місці працюють 17 одиниць основної та спеціальної техніки і пожежний катер.

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