Безпілотник зняв з висоти пташиного польоту масштабну пожежу на кораблі-ресторані у Києві (відео)
18:32, 25 листопада 2015Київ
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На місці працюють 17 одиниць основної та спеціальної техніки та пожежний катер.
У Києві спалахнула масштабна пожежа в ресторані / Скріншот
Як повідомляв УНІАН, у Києві ліквідують пожежу в ресторані на воді «Веранда на Дніпрі».
О 15.47 у Печерському районі по вулиці Набережне шосе, 25 в ресторані “Веранда на Дніпрі” спалахнула покрівля.
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За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
На місці працюють 17 одиниць основної та спеціальної техніки і пожежний катер.
Відео Иннокентий Джонс, Dronarium
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