У Києві на Дніпрі горить корабель-ресторан (фото)

16:54, 25 листопада 2015
Київ
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оновлено

 У Києві ліквідовують пожежу в ресторані на воді “Веранда на Дніпрі”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичного управління ДСНС, о 15.47 у Печерському районі по вулиці Набережне шосе, 25 в ресторані “Веранда на Дніпрі” спалахнула покрівля.

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За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

На місці працюють 17 одиниць основної та спеціальної техніки і пожежний катер.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові горів найбільший ринок України.

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