У Києві на Дніпрі горить корабель-ресторан (фото)
16:54, 25 листопада 2015Київ
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У Києві ліквідовують пожежу в ресторані на воді “Веранда на Дніпрі”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі столичного управління ДСНС, о 15.47 у Печерському районі по вулиці Набережне шосе, 25 в ресторані “Веранда на Дніпрі” спалахнула покрівля.
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За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
На місці працюють 17 одиниць основної та спеціальної техніки і пожежний катер.
Київ зараз Горить корабель-ресторан на Дніпрі. pic.twitter.com/Afec9hoUtg
— Ukrainian Mistress (@JuMistress) November 25, 2015
У Києві Горить ресторан "Веранда"
— yusssi1 (@yusssi1) November 25, 2015
Тут прямо на Дніпрі горить плавучий ресторан, видовище жесть! pic.twitter.com/er0E11lJra
— Олексій Галимьянов (@alex_cat7) November 25, 2015
Як повідомляв УНІАН, у Харкові горів найбільший ринок України.
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