У Києві на Дніпрі горить корабель-ресторан (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичного управління ДСНС, о 15.47 у Печерському районі по вулиці Набережне шосе, 25 в ресторані “Веранда на Дніпрі” спалахнула покрівля.

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За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

На місці працюють 17 одиниць основної та спеціальної техніки і пожежний катер.

Київ зараз Горить корабель-ресторан на Дніпрі. pic.twitter.com/Afec9hoUtg — Ukrainian Mistress (@JuMistress) November 25, 2015

У Києві Горить ресторан "Веранда" — yusssi1 (@yusssi1) November 25, 2015

Тут прямо на Дніпрі горить плавучий ресторан, видовище жесть! pic.twitter.com/er0E11lJra — Олексій Галимьянов (@alex_cat7) November 25, 2015

Як повідомляв УНІАН, у Харкові горів найбільший ринок України.