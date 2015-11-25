У Києві новорічні свята пройдуть на 5 площах та на Співочому полі

Як повідомили УНІАН у прес-службі КДМА, про це на прес-конференції сказала заступник голови Київської міськдержадміністрації Ганна Старостенко.

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«Ми значно розширили географію новорічних та різдвяних заходів, й окрім центральної локації «Новий рік між двома дзвіницями», що буде розташована на Софійській та Михайлівській площах, а також на проїзді між ними, міська влада готує святкування ще на трьох площах і Співочому полі», – повідомила вона.

За словами Старостенко, 19 грудня відкриється «Європейська зима» на Поштовій площі (до 10 січня). Відвідувачі зможуть ознайомитися з різними святковими традиціями, скуштувати традиційні святкові страви та придбати сувеніри. Площу прикрашатимуть близько 40 декорованих будиночків та штучна ялинка висотою 6,5 м. Передбачається, що на сцені відбудеться гала-концерт переможців всеукраїнського фестивалю «Зірки та зіроньки», де виступатимуть діти з усієї України, у тому числі із зони АТО.

Також 19 грудня почне діяти «Олімпійська ялинка» на Троїцькій площі (до 16 січня) – новорічний ярмарок з 55 торгових будиночків. На площі будуть розташовані льодова гірка, ковзанка, де відбуватимуться змагання з хокею для дітей. У казкових будиночках проводитимуть майстер-класи.

Новорічний ярмарок та фестиваль «В пошуках made in Ukraine» на Контрактовій площі діятиме з 19 грудня по 19 січня. Тут біля будівлі Подільскої РДА з 24 грудня до 11 січня буде організовано різдвяний ярмарок і театралізовані дійства з залученням джазових музикантів. Паралельно у сквері біля пам’ятника Сагадачному з 19 грудня до 19 січня триватиме тематичний ярмарок, буде організовано парк казкових скульптур і атракціонів.

Крім того, 19 і 26 грудня працюватиме «Зимова країна мрій» на Співочому полі, її гостей чекатимуть різдвяний ярмарок, традиційні українські гуляння, святкові вертепи, свято кулішу, виступи відомих українських колективів та колядників. Крім того, КП «Київзеленбуд» готує тематичну виставку з новорічних композицій від усіх районів столиці.