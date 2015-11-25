Київ залишиться на Новий рік та Різдво без феєрверків через продовження АТО

Про це заявила заступник голови Київської міськдержадміністрації Ганна Старостенко під час прес-конференції у Музеї історії міста Києва, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За її словами, столична влада спільно з партнерами очікує, що новорічні та різдвяні свята відвідають понад 2 млн киян та гостей столиці. «Минулого року Софійську площу відвідали близько 1,2 млн людей. Цього року в нас більше локацій та святкових пропозицій, тому ми очікуємо, що на новорічні та різдвяні свята у столиці завітають понад 2 мільйони киян та гостей міста», – зазначила вона.

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Старостенко зауважила, що Київ продовжує співпрацю з громадськими організаціями у підготовці та проведенні новорічних свят: «Нам приємно констатувати, що кияни та гості столиці вже оцінили новий формат святкувань, а також високий рівень підготовки до них. Тому ми беремо на себе відповідальність продовжувати цю традицію та розвивати державно-приватне партнерство у цій сфері. При цьому більшу частину фінансування заходів беруть на себе наші партнери, тоді як міська влада забезпечує організаційні та проектні питання».

За її словами, саме успіх минулорічних святкувань серед киян збільшив інтерес різноманітних організацій до участі у нинішніх заходах. «Цього року ми отримали велику кількість заявок, проектів та пропозицій щодо проведення новорічних ярмарок, святкувань та вистав на різноманітних локаціях нашого міста. Це не лише посилило конкуренцію між нашими партнерами, а й підвищило якість послуг, що надаватимуться під час свят. Завдяки чому, маємо надію, культурні потреби киян та гостей столиці будуть задоволені», – зазначила Старостенко.

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Заступник голови КМДА також додала, що цього року міська влада саме для задоволення потреб киян розширила кількість локацій, де відбуватимуться святкування.

«Ми прагнемо, щоб Київ повністю поринув у святкову новорічну атмосферу і кияни не обмежувалися лише однією площею чи ялинкою, а могли обрати формат та заходи собі до вподоби. При цьому всі локації будуть об’єднані однією концепцією та ідеологією, а також мають бути пристосовані для людей та дітей із обмеженими фізичними можливостями», – підкреслила вона.

Водночас Старостенко зауважила, що всі свята у Києві будуть досить стриманими та відбудуться без феєрверків.