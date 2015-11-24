У Києві зі станції метро "Золоті ворота" евакуйовували пасажирів
У Києві через анонімне повідомлення про замінування зі станції метро "Золоті ворота" сьогодні була проведена евакуація майже сотні пасажирів.
Після проведення перевірки вибухових предметів не виявлено, повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в місті Києві.
За інформацією правоохоронців, їм зателефонував чоловік і повідомив, що на станції «Золоті ворота» відбудеться вибух.
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На місце події виїхали вибухотехніки, слідчо-оперативна група столичної поліції, кінологи та рятувальники. Відбулася евакуація пасажирів зі станції, а потяги, які курсували на Сирецько-Печерській лінії, проходили без зупинки.
"У результаті відпрацювань вибухонебезпечних чи підозрілих предметів правоохоронці не знайшли. Проводяться заходи щодо встановлення зловмисника, який повідомив неправдиву інформацію", - повідомляють у главку поліції.