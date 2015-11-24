З центру Києва незабаром приберуть автокав'ярні і автокіоски з шаурмою

Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Дмитро Білоцерківець у соцмережі. За його даними, комунальні служби міста сьогодні починають роботу в трьох центральних зонах Києва з їх очищенню від автокав'ярень, автокіосків з шаурмою та інших автомобілів, з яких ведеться торгівля.

Читайте такожКіоски з шаурмою й квасом під Київрадою: у столиці вимагали активніше демонтувати МАФи (фоторепортаж)

"Виходячи з меморандуму між містом та асоціацією з пересувної торгівлі, відсьогодні починаємо зачистку 0, 1, 2 зон від незаконних автокіосків з шаурмою насамперед, а також автокав'ярень. Легальними в цих зонах є 54 локації, на які або вже пройшли аукціон-торги, або на які вони пройдуть найближчими днями (п'ятниця - дата торгів), до проведення останніх торгів всі автомобілі мають виїхати з цих трьох зон", - написав Дмитро Білоцерківець.

Він також зазначив, що автокіоски з шаурмою взагалі не могли брати участі в аукціоні на місця в цих центральних зонах, виходячи з принципової позиції Департаменту благоустрою.

При цьому Дмитро Білоцерківець розмістив карту локацій законних об'єктів, на які або пройшли торги, або будуть проведені. За його інформацією, на сьогодні в 0, 1, 2 зонах розміщується близько 150-200 автомобілів, що займаються торгівлею.

Він уточнив, що сьогодні роботи здійснюватимуться біля станції метро "Палац спорту". "Для прикладу, за фактом там розташовуються 6 автокіосків з шаурмою і 4 автокав'ярні, фактично легальною після торгів буде одна кавова машина", - повідомив Білоцерківець.

Також сьогодні біля станції метро "Арсенальна" будуть демонтовані 3-4 автокіоски з продажу шаурми.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня мер Києва Віталій Кличко доручив прибрати з центральної частини міста мобільні кав'ярні, торгові намети, а також припинити незаконну торгівлю та стихійні парковки в непризначених для цього зонах.

Після цього підприємці проводили акції протесту з вимогою переглянути політику міської влади щодо наведення ладу на їх бізнес-ринку.

29 липня Кличко підписав розпорядження, яким затвердив схему розміщення в столиці засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі. На схемі нанесено торгові точки, право роботи на яких реалізується на онлайн-торгах.

Схемою передбачено зонування міста на 4 частини. Торгівля в нульовий зоні (історичні пам'ятки) заборонена.

Після цього влада Києва провела кілька електронних торгів щодо розподілу додаткових адрес для розміщення об'єктів пересувної дрібнороздрібної торгівлі з урахуванням побажань підприємців.