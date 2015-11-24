В СБУ розповіли про "трансляторів" пропагандистського каналу "Новороссия ТВ"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"У ході проведення досудового розслідування встановлено, що мешканці Києва та Житомирської області протягом тривалого часу перебували на території т.зв. "ДНР", де надавали консультації та практичну допомогу представникам телеканалу "Новороссия ТВ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що вони сприяли налаштуванню прямого ефіру, трансляції новин та відеоматеріалів, допомогли організувати взаємодію між підрозділами каналу, проводили навчання осіб, які займались монтажем матеріалів та особисто програмували необхідне для цього обладнання і програмне забезпечення.

Крім того, за словами Гітлянської, вони зареєстрували та налаштували трансляцію каналу "Новороссия ТВ" на популярних відеохостингах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці, 24 листопада, у Києві співробітники Служби безпеки України почали слідчі дії щодо осіб, які підозрюються у технічному сприянні трансляції телеканалу терористів "Новороссия ТВ" через мережу Інтернет.