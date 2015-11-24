В Києві СБУ обшукує приміщення поплічників "російського агітпрому", які транслювали канал "Новороссия ТВ"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє речниця СБУ Олена Гітлянська.

"У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації) відбуваються обшуки у приміщеннях, з яких здійснювалась техпідтримка поширення "російського агітпрому", - йдеться у повідомленні.

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За її словами, "саме цей канал у кращих "геббельсівських" традиціях поширює найбільш "брудні" сюжети, замовлені кремлівською пропагандою та фактично став складовою "інформаційної війни", розв'язаної російськими агресорами проти України".

"Новороссия ТВ" поширював відео катувань українських військових. Це він, хочу нагадати, транслював зрежесований "парад українських військовополонених" - черговий доказ злочинів проти людяності російсько-терористичних угруповань", - наголосила речниця СБУ.

За її словами, люди, які допомагали виводити в ефір інтерв’ю з ватажками терористів, сприяли появі в інформпросторі більшості брехливих новин про Україну, "фактично є гіршими за терористів, що тримають зброю в руках".