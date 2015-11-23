Правоохоронці перевіряють усі магазини Roshen у Києві через повідомлення про замінування

«Надійшло повідомлення з ранку в поліцію, що замінували всі магазини, відповідно, до кожного магазину прибули правоохоронні органи і проводять перевірки», - сказав представник прес-служби.

У компанії також повідомили, що частину магазинів вже відкрито. Правоохоронці не виявили жодної загрози для життя відвідувачів і персоналу.

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«Частина магазинів вже працює. За результатами перевірки нічого не знайшли. Все в порядку», - відзначили в прес-службі.

У компанії обіцяють відновити роботу магазинів після завершення перевірок.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада правоохоронні органи вже здійснювали перевірку двох київських магазинів Roshen на наявність вибухівки у зв'язку з повідомленням про замінування. Днем раніше, 17 листопада, невідомий повідомив про замінування мережі ресторанів швидкого харчування Mc'Donalds. У зв'язку з повідомленнями магазини і ресторани було зачинено на перевірки, за результатами яких загрози виявлено не було.

Минулого тижня в поліцію також надходила інформація про замінування в столиці станцій метро, офісів телеканалів і торговельних точок. Всі «заміновані» анонімами об'єкти перевірялися працівниками правоохоронних органів, вибухівки чи інших небезпечних предметів виявлено не було.

Поліція працює над встановленням осіб, які дали неправдиві повідомлення.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen – один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу Roshen входять українські фабрики в Києві, Вінниці і Кременчуку; дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко», який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною. Корпорація належить президентові України Петру Порошенку.

Компанія має мережу з 37 фірмових магазинів, з яких 28 розташовані в Києві та передмісті столиці, шість – у Харкові, три – у Вінниці.