У Києві в рамках закону про декомунізацію демонтують 21 пам’ятник

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві фахівець Українського інституту національної пам’яті Богдан Короленко. «Щодо пам’ятників, у столиці їх 21 (які треба демонтувати – УНІАН). З них 12 – це пам’ятники Леніну. З приводу деяких пам’ятників зараз відбувається дискусія в експертній раді щодо цінності кожного з них», - сказав Короленко.

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Він додав, що для вирішення питання подальшої долі демонтованих пам’ятників буде створено спеціальну експертну комісію, яка має оцінити мистецьку вартість окремих творів радянської доби. «І частину з цих пам’ятників та пам’ятних знаків, якщо вони справді становлять мистецьку цінність, передаватимуть для збереження для експонування їх в спеціальних музеях. Але вони будуть демонтовані в будь-якому випадку з публічного простору», - запевнив Короленко.

Так, він повідомив, що наразі обговорюється питання, зокрема, щодо пам’ятника Щорсу в Києві. «Найближчим часом, скоріш за все, буде прийнято остаточне рішення і, відповідно, передано на розгляд Київраді», - зауважив фахівець.

Він нагадав, що експертна рада при КМДА вже прийняла рішення про демонтаж 79 меморіальних дошок і частина з них – близько 20, буде передана до музеїв. «Усі інші будуть передані балансоутримувачам, які вирішать, чи будуть ті лежати в запасниках, чи переплавлять, якщо вони зроблені з металу», - додав Короленко.

«Що стосується мозаїк, чи будуть їх демонтувати і яким чином, то це питання розглядатиметься окремо за участю експертних комісій», - зауважив представник Інституту національної пам’яті.

Стосовно вулиць столиці, яких торкається закон про декомунізацію, Короленко повідомив, що прийнято рішення про перейменування 55 вулиць, ще стосовно 66 вулиць - рішення зараз на різних стадіях прийняття. «По більшості вулиць вже відбулися громадські обговорення, по деяким вже є рішення відповідної топонімічної комісії при Київській міській раді і, власне, ближчим часом рішення про нову назву буде прийнято», - прокоментував фахівець.