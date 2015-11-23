Президент "Укрбуду": ми призупиняємо будівництво на Микільській слобідці

Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента "Укрбуду" Максима Микитася.

За його словами, навколо будівництва ЖК "Сонячна рів'єра" виросло багато чуток, що призвело до скандалів і конфліктів з активістами.

У зв'язку з цим компанія призупиняє будівництво, щоб представити киянам презентацію проекту і розвитку території, після чого прийме рішення щодо подальшої долі об'єкта.

"У нас є всі дозвільні документи на будівництво. І наші повноваження підтверджені судовими рішеннями. Але, мабуть, робота з місцевою громадою виявилася недостатньою, ми не змогли роз'яснити людям, що ми хочемо будувати і як буде виглядати це місце після благоустрою. Це і послужило причиною непорозуміння з місцевою громадою. І в певний момент учасниками цього конфлікту стали багато псевдоактивистів, які переслідуючи особисту вигоду, роздувають скандал і вводять в оману місцевих жителів, що щиро переживають за долю свого району", - зазначив Микитась.

Зокрема, крім житлових будинків, "Укрбуд" планує облаштувати 3 км набережної Дніпра і побудувати нову дорожню розв'язку з наскрізним виїздом на Русанівську набережну, а також вже проводить заміну теплових і каналізаційних комунікацій для всього району.

Микитась розповів, що на місці занедбаного зараз берега протоки планується висадити дерева, розчистити русло, облаштувати два нових сквера і чотири дитячих ігрових майданчики. Корпорація також продовжить ремонти в загальноосвітніх школах Микільської слобідки та оновлення існуючої зони здоров'я, допоможе з ремонтом головного храму Української греко-католицької церкви.

“Нам є що запропонувати жителям Слобідки, ми відкриті до співпраці і готові до реалізації побажань киян. Впевнений, що люди схвалять по-європейськи облаштовану, красиву набережну зі скверами і дитячими майданчиками", - повідомив він.

Ці та інші складові проекту будівництва "Сонячної рів'єри" з детальним описом презентують киянам найближчим часом, після чого буде прийнято рішення про подальші дії.

"Мер Києва Віталій Кличко рекомендував не продовжувати будівництво, поки ми не повернемо довіру місцевих жителів. І ми прийняли рішення провести відкриту презентацію проекту для киян і відповісти на всі питання. Після презентації та обговорення проекту ми візьмемо на себе зобов'язання щодо благоустрою території і виконаємо їх повною мірою", - підкреслив глава "Укрбуду".

Нагадаємо, з лютого цього року періодично виникає протистояння між забудовником та громадськими активістами щодо будівництва житлового комплексу "Сонячна рів'єра" по вулиці Микільсько-Слобідській, 1. Ділянку землі було передано під забудову рішенням Київради ще 26 липня 2007 року. 1 жовтня 2015 року Вищий господарський суд України підтвердив законність цього рішення, але активісти продовжують перешкоджати будівельним роботам. У зв'язку з викладеним 18 листопада Кличко заявив, що необхідно надати повний план розвитку території, інфраструктури для відпочинку жителів мікрорайону і отримати згоду громади.