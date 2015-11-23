У Києві чоловік намагався пронести гранату на борт літака (фото, відео)
10:54, 23 листопада 2015Київ
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35-річний мешканець Донецької області пояснив працівникам поліції та представникам служби безпеки аеропорту, що просто «забув» викласти із сумки боєприпаси, коли пакував особисті речі.
Чоловік каже, що "забув" викласти боєприпас / mvs.gov.ua
Вибухонебезпечні предмети військовослужбовець намагався взяти на борт літака у ручній поклажі, повідомляє прес-служба Національної поліції в місті Києві.
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Вибухотехніки, яка прибули на місце події, вказали: виявлені у пасажира предмети зовні схожі на бойову гранату РГД-5 та запал УЗРГМ-2. Столичні правоохоронці вилучили та направили на експертизу небезпечні знахідки.
mvs.gov.ua
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває слідство. Чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.
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