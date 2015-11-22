У Києві оголосили штормове попередження

Синоптики попереджають про густому тумані сьогодні, 22 листопада, у Києві та Київській області. Також оголошується штормове попередження.

Про це повідомляється на сайті Гідрометцентру.

Повідомляється, що туман буде до кінця дня, видимість становитиме 200-500 м.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця дня 22 листопада туман, видимість 200-500м", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Гідрометеорологічна служба України прогнозує теплі осінь та зиму.

Природне зниження температури зміниться потеплінням наприкінці листопада - початку грудня, коли температура буде доходити до 5-7 градусів вище нуля.

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Метеорологи обіцяють сніжний і морозний Новий рік. Температура повітря в третій декаді грудня знизиться до 10-15 градусів нижче нуля, а в січні значно підніметься.

"Тільки до 10 січня будуть морозні дні, а далі температура відновиться і піде вище норми. Якщо мінус три градуси норма, то буде на три-чотири вище, тобто нуль і плюсова температура", - сказала завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова, додавши, що лютий очікується м'яким і з незначними опадами.

Варто зазначити, що такі погодні умови грають на руку Міненерго, оскільки запасів вугілля на зимовий період на даний момент недостатньо.