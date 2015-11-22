У Києві оголосили штормове попередження

11:32, 22 листопада 2015
Київ
2468

Повідомляється, що туман протримається у столиці протягом всього дня, видимість становитиме 200-500 м.

В Киеве весь день сильный туман / Фото УНИАН

Синоптики попереджають про густому тумані сьогодні, 22 листопада, у Києві та Київській області. Також оголошується штормове попередження.

Про це повідомляється на сайті Гідрометцентру.

Повідомляється, що туман буде до кінця дня, видимість становитиме 200-500 м.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця дня 22 листопада туман, видимість 200-500м", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСиноптики: 2015 рік стане найтеплішим у Північній півкулі в історії метеоспостережень

Як повідомляв УНІАН, Гідрометеорологічна служба України прогнозує теплі осінь та зиму.

Природне зниження температури зміниться потеплінням наприкінці листопада - початку грудня, коли температура буде доходити до 5-7 градусів вище нуля.

Читайте такожСиноптики розповіли, якою буде ця зима в Україні

Метеорологи обіцяють сніжний і морозний Новий рік. Температура повітря в третій декаді грудня знизиться до 10-15 градусів нижче нуля, а в січні значно підніметься.

"Тільки до 10 січня будуть морозні дні, а далі температура відновиться і піде вище норми. Якщо мінус три градуси норма, то буде на три-чотири вище, тобто нуль і плюсова температура", - сказала завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова, додавши, що лютий очікується м'яким і з незначними опадами.

Варто зазначити, що такі погодні умови грають на руку Міненерго, оскільки запасів вугілля на зимовий період на даний момент недостатньо.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter