Поліція відкрила провадження проти екс-депутата Київради, який спровокував конфлікт зі стріляниною з комунальниками

Про це повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції України в місті Києві.

Нагадується, що 19 листопада до столичної поліції надійшло повідомлення про конфлікт на Подолі. Прибувши на місце, правоохоронці встановили, що працівники КП «Київблагоустрій», згідно із прийнятим КМДА рішенням, здійснювали демонтаж споруд на території приватного підприємства.

У результаті представник фірми спровокував конфлікт із комунальниками, у ході якого застосував газовий балончик і зробив кілька пострілів із травматичної зброї, повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Києві Олександр Терещук.

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Чоловіка доставили до райуправління поліції, зброю вилучили. Слідчо-оперативна група опитала учасників та свідків події із метою встановлення всіх обставин події та надання їй правової кваліфікації.

У результаті за заявами учасників конфлікту правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ст. 356 (самоправство) та ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада у поліції Києва зазначали, що екс-депутат під час конфлікту з комунальниками зробив декілька пострілів угору із травматичної зброї. Ніхто з присутніх не постраждав.

Того ж дня директор КП «Київблагоустрій» Іван Кліпа написав у Facebook, що під час незаконно побудованого авторинку на вулиці Межигірській 78а на місце демонтажу приїхав власник, екс-депутат Київради від Блоку Черновецького Самохін.

«Самохін здійснив кілька пострілів з вогнепальної зброї в напрямку співробітників благоустрою і був затриманий поліцією», - написав Кліпа.

При цьому він зауважив, що «в даний час земля фактично належить метрополітену», оскільки там має будуватися один з виходів метрополітену на Подільсько-Воскресенському мосту.