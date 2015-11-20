У центрі Києва в День Гідності і Свободи встановлять пропускні пункти

Про це повідомив керівник столичної поліції Олександр Терещук у Facebook.

Він поінформував, що у зв'язку з відзначенням у всіх регіонах держави другої річниці Дня Гідності та Свободи, у Києві будуть проходити наймасовіші заходи.

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"Ми очікуємо прибуття громадян з інших регіонів, а також іноземців. А тому ми, правоохоронці, повинні зробити все, аби на належному рівні забезпечити порядок і безпеку громадян", - зауважив Терещук.

"Зважаючи на серію терористичних актів у центрі Європи, ситуацію на сході країни, ми вимушені посилити заходи безпеки під час проведення цих заходів", - наголосив Терещук.

Він закликав киян та гостей міста з розумінням поставитися до певних обмежень, які будуть здійснюватися у центральній частині міста. "Це буде встановлення пропускних пунктів, огляд особистих речей, перевірка документів. Сьогодні ситуація вимагає від нас таких дій", - повідомив Терещук.

Терещук пояснив, що "сьогодні такі заходи – це вимога часу, тому сподіваюся на вашу підтримку і допомогу, адже наше спільне завдання – порядок і безпека! Ми маємо вкотре продемонструвати, що ми – європейська держава, і ми з вами живемо в безпечному місті".