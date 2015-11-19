Екс-депутат Київради відкрив стрілянину по комунальниках, поліція з'ясовує обставини конфлікту

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в місті Києві, конфлікт виник на Подолі, коли працівники КП «Київблагоустрій», згідно із прийнятого КМДА рішення, проводили демонтаж споруд на території приватного підприємства.

«У результаті таких дій представник фірми спровокував конфлікт із комунальниками, у ході якого зробив кілька пострілів угору із травматичної зброї. При цьому ніхто з присутніх не постраждав», - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначають, що зброю вилучено, а «чоловік спілкується з правоохоронцями».

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Також сказано, що «слідчо-оперативна група Подільського управління поліції опитує учасників та свідків із метою встановлення всіх обставин події та надання їй правової кваліфікації».

Разом з тим директор КП «Київблагоустрій» Іван Кліпа написав у Facebook, що сьогодні зносили «незаконно побудований авторинок на вулиці Межигірській 78а".

Він зазначив, що «на місце демонтажу приїхав власник» екс-депутат Київради від Блоку Черновецького Олексій Самохін.

«Самохін здійснив кілька пострілів з вогнепальної зброї в напрямку співробітників благоустрою і був затриманий поліцією», - написав Кліпа.

При цьому він зауважив, що «в даний час земля фактично належить метрополітену», оскільки там має будуватися один з виходів метрополітену на Подільсько-Воскресенському мосту.