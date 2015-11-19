Завтра в Києві очікуються сильні пориви вітру: жителям столиці рекомендують не виходити на вулицю

15:39, 19 листопада 2015
Київ
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У п'ятницю, 20 листопада, в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Погода, ветер / Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища попереджає про виникнення небезпеки, пов'язаної з природними явищами, і рекомендує в разі посилення вітру за можливості не виходити на вулицю.

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Завтра в Києві очікується хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опадів, вранці та вдень часом дощ, температура вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°.

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