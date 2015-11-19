У Києві підстрелили директора НДІ судових експертиз Мін’юсту

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар МВС України Артем Шевченко.

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За його словами, «Рувін, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мін’юсту, отримав вогнепальні поранення ніг після нападу злочинця на вулиці Тимошенко на Оболоні. Потерпілий перебуває у лікарні. Поліція розпочала розслідування».

Олександр Рувін, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мінюсту отримав вогнепальні поранен... Posted by Artem Shevchenko on 18 листопад 2015 р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ Національної поліції України у місті Києві, інцидент стався 18 листопада ввечері на Оболоні. Правоохоронці, які виїхали за викликом, зі слів очевидців, встановили: чоловік приїхав автомобілем додому. Як тільки він вийшов з автомобіля, до нього підбіг невідомий і здійснив три постріли із невстановленої зброї. Коли потерпілий впав, нападник втік із місця події.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всі обставини події та особу нападника.