"Київавтодор" проводить другий етап капремонту Південного мосту

КК "Київавтодор" проводить другий етап капітального ремонту Південного моста через Дніпро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, в рамках другого етапу капітального ремонту заплановано виконати роботи із заміни гідроізоляції, колесоотбійної огорожі, асфальтобетонного покриття тротуарів та ремонту перильного огородження.

"Наразі дорожники розбирають старе асфальтобетонне покриття тротуару, знімають гідроізоляцію та демонтують колесоотбійне огородження, яке не відповідає сучасним вимогам безпеки руху", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що будівництво мостового переходу було розпочато у 1983 році, а введено в експлуатацію в 1990 році. З моменту введення в експлуатацію капітальний ремонт Південного моста через Дніпро не виконувався.

У КМДА нагадали, що в рамках першого етапу у вересні 2015 року була проведена заміна гідроізоляції та виконано покриття з гусасфальта на половині ширини проїзду, що забезпечить якісний проїзд транспорту в осінньо-зимовий період.

Як зазначили у КК "Київавтодор", роботи на Південному мосту будуть продовжені й наступного року.