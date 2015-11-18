Роботу станції київського метро "Театральна" відновлено

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

Зазначається, що в результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станції вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Читайте такожMc'Donalds відновив роботу 10 ресторанів у Києві після "мінування"

Станція була зачинена на вхід та вихід пасажирів близько 14.45 у зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні також зачинялась станція метро "Хрещатик" після повідомлення про замінування.