Роботу станції київського метро "Театральна" відновлено
16:20, 18 листопада 2015Київ
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У Києві роботу станції метро "Театральна" та пересадочного вузла відновлено о 15.50.
Станція метро "Театральна" / Київський метрополітен
Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".
Зазначається, що в результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станції вибухонебезпечних предметів не виявлено.
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Станція була зачинена на вхід та вихід пасажирів близько 14.45 у зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні також зачинялась станція метро "Хрещатик" після повідомлення про замінування.
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