У Києві повідомили про замінування станції метро "Театральна", станція "Хрещатик" відновила роботу

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

У метрополітені зауважили, що подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами.

За даними прес-служба, станція Київського метрополітену "Хрещатик" відновила роботу після повідомлення про замінування.

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"Роботу станції "Хрещатик" та пересадочного вузла відновлено о 15.11", - сказано у повідомленні.

У метрополітені зауважили, що в результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станції вибухонебезпечних предметів не виявлено.