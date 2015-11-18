У Києві повідомили про замінування станції метро "Театральна", станція "Хрещатик" відновила роботу
15:38, 18 листопада 2015Київ
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Станція Київського метрополітену "Театральна" зачинена для входу та виходу пасажирів через повідомлення про замінування.
"Хрещатик" відновила роботу після повідомлення про замінування / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.
У метрополітені зауважили, що подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами.
За даними прес-служба, станція Київського метрополітену "Хрещатик" відновила роботу після повідомлення про замінування.
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"Роботу станції "Хрещатик" та пересадочного вузла відновлено о 15.11", - сказано у повідомленні.
У метрополітені зауважили, що в результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станції вибухонебезпечних предметів не виявлено.
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