У Києві маршрутка протаранила поліцейських (фото, відео)

У Києві на Московському проспекті в районі метро "Петрівка" сталася ДТП: маршрутка протаранила автомобіль патрульних поліцейських.

Патрульний автомобіль Toyota Prius вирішив здійснити маневр на жвавій магістралі Московського проспекту на Петрівці. Читайте такожМВС: 800 столичних патрульних отримали перші офіцерські погони Не дивлячись на включені спецсигнали, водій маршрутки протаранив тойоту, врізавшись в її лівий бік. Відео з ДТП з'явилося на каналі VIDEOPROBKI на Youtube.

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