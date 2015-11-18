У Києві маршрутка протаранила поліцейських (фото, відео)
15:11, 18 листопада 2015Київ
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У Києві на Московському проспекті в районі метро "Петрівка" сталася ДТП: маршрутка протаранила автомобіль патрульних поліцейських.
Поліцейським не вдалося "пролізти" на перехресті / Василь Бабанін, Вконтакте
Патрульний автомобіль Toyota Prius вирішив здійснити маневр на жвавій магістралі Московського проспекту на Петрівці.
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Не дивлячись на включені спецсигнали, водій маршрутки протаранив тойоту, врізавшись в її лівий бік.
Відео з ДТП з'явилося на каналі VIDEOPROBKI на Youtube.
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