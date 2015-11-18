У Києві станція метро "Хрещатик" зачинена через загрозу вибуху (фото)

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

"У зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху станція "Хрещатик" зачинена для пасажирів. Також станція не працює як пересадочна з лінії на лінію. Потяги слідують повз станцію без зупинки", - сказано у повідомленні.

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У метрополітені повідомили, що подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада у Києві правоохоронці шукали вибухівку на станціях метро «Чернігівська» та «Гідропарк».

Того ж дня у Києві анонім повідомив на телефон «102» про замінування мережі ресторанів швидкого харчування «Макдональдс». Вибухотехніки перевіряли ресторани «Макдональдс», яких у столиці близько 30.