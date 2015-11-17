Mc'Donalds відновив роботу 10 ресторанів у Києві після "мінування"

Низка закладів все ще не працюють до закінчення перевірок правоохоронними органами, повідомила прес-служба компанії.

«Перевірено і підтверджено можливість відновлення роботи більш як 10 закладів», – йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що у зв'язку з повідомленням про замінування, яке надійшло сьогодні вранці про замінування, правоохоронні органи проводять перевірки у більшості ресторанів Mc'Donalds у Києві, яких налічується 34.

Кореспондент УНІАН відвідав два заклади Mc'donald's на Майдані Незалежності. Вони закриті для відвідувачів з 11:00 ранку, але в них продовжує перебувати персонал. Як повідомили УНІАН в одному з ресторанів, заклади відкриються, щойно пройде другий етап перевірки за допомогою спеціально навчених собак.

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Незважаючи на те, що перевірка правоохоронних органів не завершена, робота торгового центру «Глобус», в якому розташовується один з ресторанів Mc'Donalds, відновилася. «Глобус» був закритий для відвідувачів через кілька годин після надходження повідомлення про замінування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень у Києві невідомий чоловік повідомив на телефон «102» про замінування мережі ресторанів швидкого харчування Mc'Donalds. У Головному управлінні Національної поліції Києва УНІАН повідомили, що вибухотехніки перевірять усі столичні ресторани Mc'Donalds.

Компанія Mc'Donalds є найбільшою у світі мережею ресторанів швидкого обслуговування, яка налічує більш як 35 тисяч закладів у світі й обслуговує близько 70 млн відвідувачів щодня. В Україні працює близько 70 ресторанів цієї мережі.