У Києві закрили всі ресторани "Макдональдс" через загрозу терактів (фото)

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції Києва, вибухотехніки перевіряють всі столичні ресторани “Макдональдс”, яких у місті близько 30.

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Так, перше повідомлення про мінування ресторану "Макдональдс" на Борщагівці (вул. Гната Юри, 13) надійшло об 11:00, передає Delo.ua. Всіх відвідувачів евакуювали, а на місці події почали роботу спецслужби.

Близько 12:00 стало відомо ще про один мінування ресторану, цього разу на Севастопольській площі.

До 13:00 невідомий заявив про замінування будівлі, в якій розташований "Макдональдс" на Позняках. Також надійшла інформація про мінування ще одного ресторану на Майдані Незалежності.

За останніми даними, до 14:30 спецслужби перевірили установу і дозволили продовжити роботу.

У свою чергу у прес-службі "Макдональдс" наголоси, що ресторани відновлять свою роботу, щойно будуть отримані відповідні дозволи від уповноважених фахівців.

Крім того, про загрозу мінування ресторанів повідомляють самі кияни в соцмережах.