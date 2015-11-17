У Києві закрили всі ресторани "Макдональдс" через загрозу терактів (фото)
Сьогодні вдень у Києві невідомий чоловік повідомив на телефон "102" про замінування мережі ресторанів швидкого харчування “Макдональдс”.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції Києва, вибухотехніки перевіряють всі столичні ресторани “Макдональдс”, яких у місті близько 30.
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Так, перше повідомлення про мінування ресторану "Макдональдс" на Борщагівці (вул. Гната Юри, 13) надійшло об 11:00, передає Delo.ua. Всіх відвідувачів евакуювали, а на місці події почали роботу спецслужби.
Близько 12:00 стало відомо ще про один мінування ресторану, цього разу на Севастопольській площі.
До 13:00 невідомий заявив про замінування будівлі, в якій розташований "Макдональдс" на Позняках. Також надійшла інформація про мінування ще одного ресторану на Майдані Незалежності.
За останніми даними, до 14:30 спецслужби перевірили установу і дозволили продовжити роботу.
У свою чергу у прес-службі "Макдональдс" наголоси, що ресторани відновлять свою роботу, щойно будуть отримані відповідні дозволи від уповноважених фахівців.
Крім того, про загрозу мінування ресторанів повідомляють самі кияни в соцмережах.
Угроза заминирования. Макдональдс на Позняках оцеплен. #Киев#терроризм#Украина # pic.twitter.com/g28pYkAXyo
— Sergey Koshman (@Koshman) November 17, 2015
У київську поліцію надійшли повідомлення про мінування всіх ресторанів мережі Макдональдс. Заклади перевіряють pic.twitter.com/V7nIXim2Uu
— Hromadske.TV (@HromadskeTV) November 17, 2015
"Глобус" на #Майдан'і також зачинений. Всередині правоохоронці. Працівниці звідти кажуть, що "заміновано" з 11:30 pic.twitter.com/Rm0gzrSL3n
— Mila Moroz (@mila4moroz) November 17, 2015