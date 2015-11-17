У Києві оголосили штормове попередження

Синоптики попереджають про сильний туман зранку сьогодні, 17 листопада, у Києві та Київській області. Також оголошується штормове попередження.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

Повідомляється, що туман буде в першій половині дня, видимість становитиме 200-500 м.

Як повідомляв УНІАН, Гідрометеорологічна служба України прогнозує теплі осінь та зиму.

Природне зниження температури зміниться потеплінням наприкінці листопада - початку грудня, коли температура буде доходити до 5-7 градусів вище нуля.

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Метеорологи обіцяють сніжний та морозний Новий рік. Температура повітря в третій декаді грудня знизиться до 10-15 градусів нижче нуля, а в січні значно підніметься.

«Тільки до 10 січня будуть морозні дні, а далі температура відновиться і піде вище норми. Якщо мінус три градуси норма, то буде на три-чотири вище, тобто нуль і позитивна температура», - сказала завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова, додавши, що лютий очікується м'який і з незначними опадами.