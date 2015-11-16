Кличко за результатами обробки 100% протоколів стає мером Києва - офіційні результати
За результатами 100% протоколів районних ТВК чинний очільник столиці Віталій Кличко переміг у другому турі виборів Київського міського голови з 392 614 голосами виборців.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані озвучив голова Київської міської територіальної виборчої комісії Анатолій Сульдін під час ознайомлення членів комісії з офіційним протоколом про результати виборів міського голови Києва.
Суперник Кличка Борислав Береза набрав 197 844 голоси виборців.
«Найбільшу кількість голосів в єдиному одномандатному окрузі набрав Кличко”, - говориться в заключній частині протоколу.
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Після зачитування протоколу Сульдін оголосив, що багатоденне безперервне засідання тервиборчкому підходить до завершення, оскільки обрано київського міського голову.
Також в протоколі зазначено, що участь в голосуванні другого туру взяли загалом 612 492 виборця, свої голоси за кандидата віддали 590 458 виборців.
Згідно з протоколом, 22 034 бюлетеня визнано недійсними.