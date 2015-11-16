Кличко у другому турі виборів мера набирає 66,5% - неофіційні попередні результати київської ТВК

Як передає кореспондент УНІАН, такі неофіційні попередні результати голосування за результатами обробки 100% протоколів виборчих дільниць, оприлюднила Київська міська територіальна виборча комісія.

У столиці загалом налічується 1089 ДВК.

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В даний час комісія перейшла до обробки результатів голосування за оригіналами протоколів районних ТВК. На цей час всі 10 районів здали свою виборчу документацію. Останніми протоколи передали в міську комісію Деснянський та Дарницький райони.

Згідно з озвученими протоколами, в Деснянському районі за Кличка проголосували 53 524 виборці, за Березу - 28 108 (явка виборців в районі 29,34% або 83 510 виборців). В Дарницькому районі за Кличка свої голоси віддали 17 890 виборців, за Березу – 8 873 (явка 27,52% або 77 362 виборця).

Також свої уточнені протоколи здала Солом'янська ТВК.

Як повідомляв УНІАН, зранку комісія мала офіційні протоколи 7 з 10 районів міста.