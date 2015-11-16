В Київський тервиборчком оригінали протоколів щодо виборів мера здали 7 з 10 районних ТВК

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з даними виборчої документації районів, кандидати в мери Віталій Кличко та Брислав Береза нибрали: у Голосіївському районі – 30 242 голоси і 16 381 голоси відповідно (явка склала 28,07% або 48 456 виборців); Печерському – 15 770 і 7468 (явка склала 27,27% або 24 226 виборців; Шевченківському – 31 188 і 15 605 (явка склала 27,61% або 48331 виборці); Подільському – 27 077 і 13 118 (явка склала 28,69% або 41 551 виборців); Дніпровському – 49 488 і 24 658 (явка склала 28,65% або 75 945 виборців); Святошинькому – 49 196 і 23 699 (явка склала 27,9% або 70 498 виборців); Оболонському – 452 57 і 22 182 (явка склала 31,08% або 70 058 виборців).

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Також свою документацію здав Солом’янський район, але їх протокол відправили на уточнення, оскільки є сумніви щодо правильності оформлення даних протоколу с технічної точки зору.

Водночас, дані протоколу інформують, що за Кличка свої голоси віддали 41 241 і за Березу 21 421 голоси відповідно (явка склала 26,66% або 64 458 виборців).