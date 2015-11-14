У Києві Національну музичну академію підсвітять кольорами прапора Франції у пам’ять жертв терактів у Парижі

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, прозвучать твори французьких та українських композиторів, а також зразки світової класичної музики.

У присвяті візьмуть участь творча майстерня Мирослави Которович; камерний ансамбль АРТЕХАТТА (Аліса Кузнєцова (скрипка), Юлія Гончарова (скрипка), Дар'я Тарасова (скрипка), Костянтин Кулеба (альт), Артем Кара (віолончель) та дует Kyiv Classic Accordion (заслужений артист України Ігор Саєнко (баян, акордіна) та Олексій Коломоєць (баян).

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Під час присвяти будівлю Національної музичної академії підсвітять кольорами державного прапора Франції.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 13 на 14 листопада в Парижі відбулася серія терактів, в результаті яких, за попередніми даними, загинуло понад 150 осіб.