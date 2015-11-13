Кличко презентував інтерактивну систему контролю усіх проблем міста у своєму кабінеті

Це - система моніторів, на які в режимі онлайн виводяться дані про стан міського господарства, системи ЖКГ, онлайн-бюджет міста.

"У нас вже були презентації сучасних технологій, які дають можливість мешканцям міста отримувати інформацію в режимі онлайн, і полегшують отримання киянами сервісу. Сьогодні ми запускаємо одну зі складових системи Smart City, яка дає інструментарій моніторингу та контролю за більшістю ключових процесів, які відбуваються у місті", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що за допомогою цієї системи і мер, і його заступники можуть в режимі реального часу відслідковувати усі процеси та проблемні ситуації у місті і оперативно реагувати на них. "На інтерактивні панелі виводиться інформація про наявність тепла у будинках або аварії на тепломережах, про ситуацію з водопостачанням. Також є інформація про правопорушення у місті, роботу медичних та комунальних служб. Впевнений, що система контролю дасть можливість столичній владі більш ефективно працювати та надавати більш якісний сервіс киянам", - наголосив міський голова.

За словами Кличка, ця система не нова і успішно працює у багатьох містах світу. "Таку систему презентували у Лондоні, Тель-Авіві, Берліні. І я радий, що така система контролю і відслідковування усіх проблем міста відтепер працюватиме у Києві", - зауважив мер Києва.

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Система електронного кабінету мера складається з 6 моніторів, на які виводиться інтерактивна інформація, зокрема, інформація щодо системи ЖКГ від контактного центру, карта розриттів при аваріях міських мереж, карта подачі опалення, інформація служби 103, онлайн-бюджет міста та інформація контактного центру 1551. На монітори виводяться дані і про динаміку звернень щодо проблем ЖКГ: несправні ліфти, список ЖЕКів та звернення до них по районах міста, теми найпопулярніших звернень громадян, адреси аварій мереж, оперативна інформація викликів швидкої допомоги та інше. А найближчим часом також з’явиться оперативна інформація щодо прибирання міста в зимовий період. Для цього уся снігоприбиральна техніка буде обладнана GPS-навігаторами.

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Віталій Кличко також звернувся до розробників для того, щоб внести до графіків даних порівняльну інформацію щодо динаміки вирішення проблем з гарячим водопостачанням та відсутністю тепла у будинках міста. Також мер зазначив, що ця система найближчим часом має стати доступною і для всіх киян через веб-сторінку Smart City, тож мешканці столиці теж зможуть оперативно слідкувати за ситуацією у місті.

Над розробкою електронної системи працюють співробітники контактного центру Києва, тому додаткового фінансування з бюджету цей проект не потребує.