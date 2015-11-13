У Києві 9 учнів гімназії госпіталізовані через отруєння невідомою речовиною

Як повідомляє прес-служба Київміськадміністрації, за попередньою інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, речовину приніс у клас один із школярів.

Через отруєння у дітей спостерігається кашель, нудота, біль у горлі. Постраждалі школярі перебувають у лікувальних установах. Забезпечено постійний моніторинг стану здоров'я дітей.

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Клас ізольовано, там працюють фахівці Головного управління Держсанепідслужби у Києві, які здійснюють в приміщенні лабораторні виміри.

Більш детальна інформація про інцидент буде отримана лише за результатами висновків фахівців міської СЕС.

Вся інформація передана в правоохоронні органи, ведеться слідство.

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