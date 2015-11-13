Для паркування авто у центрі Києва є три тисячі спеціально відведених паркомісць - КМДА

На Хрещатику встановлено більше 300 бетонних півкуль, щоб запобігати заїзду і паркуванню автомобілів на тротуарах. І в центральній частині міста підготовлено близько 3 тисяч паркомісць.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції щодо незаконного паркування на вулиці Хрещатик.

"Одна з проблем у Києві - це парковки. Ми бачимо багато автівок, які всупереч всім правилам стоять під знаками “зупинка заборонена”, паркуються на тротуарах або де завгодно. Щоб запобігати незаконному заїзду і паркуванню автомобілів на головній вулиці міста, на Хрещатику ми встановили напівсфери. Ви можете побачити, тепер вулиця вільна від автівок на тротуарах, хоча буквально декілька тижнів на пішохідній зоні стояло багато автомобілів", - зазначив Кличко.

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На сьогодні 326 бетонних напівсфер встановлено на всій парній стороні Хрещатика та на непарній стороні від Бессарабської площі до вулиці Городецького. Незабаром вся пішохідна зона Хрещатика буде звільнена від запаркованих авто.

Водночас, зауважив мер, проблема хаотичного паркування лишається. І відзначив, що столична влада розраховує на співпрацю з поліцією і координацію зусиль для боротьби з паркуванням автомобілів в заборонених місцях. Оскільки вже вступив в силу закон про поліцію, відтепер автомобілі, які неправильно припарковані і заважають проїзду інших автівок або громадському транспорту, можуть забирати евакуатори.

“У центральній частині міста розташовано близько 3 тисяч паркомісць. Багато з них стоять порожні, тому що автомобілісти кидають свої авто де завгодно. За нашими розрахунками, ті автівки, які сьогодні стоять в центральній частині міста, можуть розміститися в спеціально відведених для цього місцях”, - підкреслив Кличко.

Мер відзначив, що в межах своїх повноважень столична влада сьогодні робить все, щоби вирішити питання з незаконним паркуванням. Водночас парламент досі не надав київській владі законного права штрафувати недобросовісних водіїв, що залишають свої машини де завгодно.