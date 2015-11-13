Архітектурна інспекція визнала незаконним скандальне кафе у Будинку профспілок на Майдані
Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) України та її департамент у м. Києві не реєстрували жодних документів на реконструкцію приміщень Будинку профспілок під кафе. Тому сьогодні даний об’єкт експлуатується незаконно.
Про це йдеться в повідомлені інспекції, розміщеному на сайті.
Згідно з чинним законодавством Держархбудінспекція може здійснити позапланову перевірку об’єкта тільки на підставі письмового звернення фізичних, юридичних осіб, громадських організацій, депутатів усіх рівнів.
У інспекції запевняють, що станом на сьогодні жодних звернень – ні від народних депутатів, ні від КМДА, ні від громадян – не надходило. Як тільки надійде відповідне звернення, Департамент ДАБІ у м. Києві негайно розпочне перевірку правомірності облаштування закладу громадського харчування в столичному Будинку профспілок.
Читайте такожСкандальне кафе в Будинку профспілок на Майдані залишилося без вивіски (фото)
Під час перевірки об’єкту Держархбудінспекція з’ясує, на підставі яких договірних документів, зокрема, договорів оренди приміщення, відбулося розміщення закладу громадського харчування в Будинку профспілок.
Читайте такожКиївська влада засуджує відкриття кафе у Будинку профспілок
За результатами перевірки ДАБІ визначить міру відповідальності замовника реконструкції за порушення містобудівних норм, стандартів та правил і притягне його до відповідальності.