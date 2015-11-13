Архітектурна інспекція визнала незаконним скандальне кафе у Будинку профспілок на Майдані

Про це йдеться в повідомлені інспекції, розміщеному на сайті.

Згідно з чинним законодавством Держархбудінспекція може здійснити позапланову перевірку об’єкта тільки на підставі письмового звернення фізичних, юридичних осіб, громадських організацій, депутатів усіх рівнів.

У інспекції запевняють, що станом на сьогодні жодних звернень – ні від народних депутатів, ні від КМДА, ні від громадян – не надходило. Як тільки надійде відповідне звернення, Департамент ДАБІ у м. Києві негайно розпочне перевірку правомірності облаштування закладу громадського харчування в столичному Будинку профспілок.

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Під час перевірки об’єкту Держархбудінспекція з’ясує, на підставі яких договірних документів, зокрема, договорів оренди приміщення, відбулося розміщення закладу громадського харчування в Будинку профспілок.

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За результатами перевірки ДАБІ визначить міру відповідальності замовника реконструкції за порушення містобудівних норм, стандартів та правил і притягне його до відповідальності.