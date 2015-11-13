При виході у другий тур кандидатів з розривом більше 20% відбувається підміна виборчого процесу - КВУ

Про це заявив керівник КВУ Олексій Кошель в інтерв'ю газеті "Факти і коментарі".

"Я вважаю це правильним, оскільки в разі такої великої різниці в голосах несподівані результати у другому турі можуть бути чисто теоретично. В такому випадку відбувається підміна виборчого процесу — у справу включаються, як правило, технології, а не змагання ідей і програм", - сказав він.

Серед таких технологій експерт зазначив всі способи зниження явки на виборчі дільниці прихильників опонента і паралельної мобілізації своїх прихильників.

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"Можуть застосовуватися різні прийоми. Можуть використовуватися і дратівливі нічні дзвінки з агітацією від імені конкурента, і, наприклад, заклики голосувати за нього, що транслюються з гучномовця вранці в суботній день де-небудь в спальному районі. І наклейки його листівок на лобовому склі автомобіля. Про нічні дзвінки з агітацією за Кличка, до речі, вже писали в ЗМІ. Все це, безумовно, сильно дратує людей", - зазначив Кошель.

Він також спрогнозував досить низьку явку - на рівні 20-30% - у другому турі виборів мера Києва і підкреслив вигоду від цього для Борислава Берези, в той час як Кличку, навпаки, вигідно, щоб на виборчі дільниці прийшли голосувати якомога більше киян.