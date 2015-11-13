Через вибори прийдешній понеділок у київських школах буде вихідним

Це пов'язано з другим туром виборів міського голови столиці, адже в більшості навчальних закладів розміщені виборчі дільниці, передає ТСН.

"Враховуючи те, що у переважній кількості загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва розміщені виборчі дільниці, Департамент освіти і науки, молоді та спорту рекомендує 16 листопада 2015 року не проводити навчальні заняття в зазначених установах", - йдеться у листі директора Департаменту освіти КМДА Олени Фіданян начальникам районних управлінь освіти та директорам шкіл.

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При цьому чиновники не пояснили, куди батькам молодших школярів діти в цей день дітей, адже у дорослих цей день – звичайний робочий. Тому багатьом доведеться відпрошуватися з роботи, брати вихідний за свій рахунок, йти в одноденну відпустку або різко "захворіти".

Раніше УНІАН повідомляв, що Центральна виборча комісія України затвердила розподіл субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення повторного голосування з місцевих виборів 15 листопада 2015 року у розмірі 7 млн 1 тис. грн.