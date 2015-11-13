Скандальне кафе в Будинку профспілок на Майдані залишилося без вивіски (фото)
09:50, 13 листопада 2015Київ
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Скандальне кафе, що розташувалося на першому поверсі будівлі Будинку профспілок, де в лютому 2014 року живцем згоріли десятки людей, залишилося без вивіски.
Вивіску демонтували вночі / Maidanpresscenter.com.ua
Про це повідомляє Maidan Press Center, опублікувавши відповідне фото.
Згідно з повідомленням, у закладу немає дозволу на розміщення зовнішньої реклами, а саме на вивіску, яку демонтували вночі.
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Нагадаємо, судячи з афіш, в кафе обіцяють галасливі вечірки, страви на вугіллі, кальян та гарячі коктейлі. Будь-який бажаючий зможе тут не тільки випити філіжанку кави, але й заспівати в караоке.
Будинок профспілок — один із символів Революції гідності, там розміщувався штаб протестувальників. В лютому 2014 року під час пожежі в ньому загинули десятки людей.
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