У столиці анонсували другий семестр безкоштовних курсів англійської мови для киян​

Другий місяць поспіль успішно триває проект безкоштовних курсів англійської мови Capital English, ініційованих мером міста Києва Віталієм Кличком. Проект має успіх, отримавши протягом тижня реєстрації 50 000 заявок для участі в 1-му семестрі.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

«Така бурхлива реакція киян висвітлила важливість вивчення іноземної мови для населення, а значить, проект має існувати і надалі, – наголосив Кличко. – Ми вже готуємось до нового другого семестру Capital English, реєстрація на який розпочнеться вже у грудні цього року. Ми запрошуємо українські та західні компанії до активної участі у зборі коштів, щоб забезепечити самостійне стійке існування проекту в майбутньому».

Перший пілотний семестр проекту вже добігає кінця – 3 000 мешканців столиці отримали можливість безкоштовно вивчати англійську протягом останніх двох місяців. Окрім регулярних занять у класах із вчителем, студенти Capital English мають можливість спілкування з носіями мови під час додаткових зустрічей розмовного клубу, організованого за участю Київського клубу левів.

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Сьогодні, 12 листопада, закінчуються заняття в перших кількох групах курсів, де випускники проекту Capital English отримають іменні сертифікати. Зустрічі розмовного клубу за участю носіїв англійської мови триватимуть ще декілька тижнів.

Місто Київ разом з Британською Радою в Україні та школою дистанційного навчання 10 min School, яка скоро розпочне свою роботу в Україні, також підготували гарну новину для всіх, хто реєструвався для участі в Capital English у вересні. Всі 50 000 аплікантів 23-го листопада отримають доступ до ексклюзивно розроблених 10-ти онлайн уроків англійської мови. Найкращі вчителі Британської Ради, заручившись досвідом та використовуючи сучасні технології інтерактивної освіти компанії 10 min School, зараз розробляють ексклюзивний матеріал, який згодом стане доступний кожному, хто зареєструвався на перший семестр проекту Capital English.

Проект безкоштовних курсів для населення Capital English став можливим завдяки активній участі партнерів: фахівців Британської Ради, школи Speak Up, 10 min School, Посольства США в Києві, Cambridge English та Київського клубу левів. Жодна гривня платників податків не була витрачена на реалізацію цього проекту. Безкоштовні курси Capital English запрошують волонтерів, партнерів та спонсорів до співпраці у наступному семестрі.