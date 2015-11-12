КМДА відкрила сайт, через який можна сплатити комуналку та розрахувати субсидію

Сьогодні у столиці презентували оновлений сайт Комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр», де кожен киянин має можливість у кілька кліків оплатити житлово-комунальні послуги.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час презентації оновленого онлайн-ресурсу, яка відбулася в Центрі комунального сервісу у Святошинському районі столиці.

«Ми презентуємо модернізований ресурс із максимальними можливостями дистанційних сервісів. Зокрема, це особистий кабінет споживача, де можна переглянути власні рахунки за житлово-комунальні послуги, сплатити їх, переглянути попередні рахунки», – повідомив він.

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Заступник голови КМДА зазначив, що міська влада працює над удосконаленням існуючих послуг для киян, аби вони мали можливість отримати максимальний сервіс, не виходячи з дому та не стоячи в чергах банківських відділень. На сайті КП «ГІОЦ» можна отримати усю необхідну правову інформацію, а також звернутися за онлайн-довідкою, розрахувати субсидію через онлайн-калькулятор, забезпечити оплату послуг та отримувати електронні повідомлення про надходження нових рахунків тощо.

Сайт КП «ГІОЦ» доступний за посиланням: www.gioc.kiev.ua. Оплатити житлово-комунальні послуги онлайн можна в рубриці «Сплатити комунальні послуги онлайн», попередньо зареєструвавшись в «Особистому кабінеті».