Новий "Електрон" вийде на лінію київського швидкісного трамваю (фото)

Про це йдеться у повідомленні прес-служби мера Києва Віталія Кличка.

"Наше завдання - щоб Київ мав сучасну транспортну інфраструктуру. Ми дуже раді, що до Києва прибув трамвай зі Львова - сучасний, комфортний, з низькою підлогою, з кондиціонерами. Більше 250 пасажирів може одночасно перевозити. Після тестових випробувань ми запустимо цей трамвай на лінію швидкісного трамваю", - зазначив Кличко після огляду у депо імені Шевченка нового трамваю львівського виробництва, що вчора прибув до Києва.

Мер підкреслив, що це перший трамвай, який отримала столиця, а загалом Київ придбав 7 львівських трамваїв, які незабаром їздитимуть по столичних вулицях.

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"Наша задача - щоби таких трамваїв у Києві було більше, щоби кожен киянин і гість міста пересувався по столиці максимально швидко і комфортно. Для цього ми модернізуємо транспортну структуру і купуємо одні з найкращих трамваїв", - наголосив Кличко.

Міський голова розповів, що столична влада надіслала виробникам трамваїв в різних країнах листи з пропозицією співпраці з Києвом. Свою готовність співпрацювати з українською столицею висловили польська Pesa, трамвай якої вже теж надійшов у Київ для випробувань, львівський "Електрон" та деякі інші компанії.