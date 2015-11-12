У Будинку профспілок, де минулого року заживо згоріли десятки людей, відкривають караоке (фото, відео)

Судячи з афіш, тут обіцяють гучні вечірки, страви на вугіллі, кальян та гарячі коктейлі. Будь-який охочий зможе тут не тільки випити чашечку кави, але і заспівати в караоке, передає Сегодня.

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Зараз верхня частина будівлі закрита білою тканиною. Під нею захована і скандальна надбудова в два поверхи, через яку зараз міська влада і власники будівлі ведуть судові розгляди. Ремонт планують закінчити вже в наступному році - робиться він на розсуд керівництва профспілок Києва.

Вхід у двір огороджений високим парканом: там обіцяли облаштувати парковку для орендарів офісів в оновленому приміщенні, які будуть платити $ 50 / кв. м на місяць. На верхніх поверхах йдуть оздоблювальні роботи, а на нижніх підприємці вже активно взялися заробляти гроші.

На першому поверсі відкрили пункт обміну валют, а поруч - контору з видачі кредитів. Але найбільше впадає в очі нове кафе. Для відвідувачів воно поки закрито, але у вікнах можна розглянути, що до початку роботи все готово.

Кияни оцінили появу розважального закладу в будинку, який став символом протистоянь, дуже неоднозначно: деякі не проти, але багато хто вважає, що подібні розваги не можуть проводитися в місці, де ще недавно гинули люди.

Будинок профспілок — один із символів Революції гідності, там розміщувався штаб протестувальників. В лютому 2014 року під час пожежі в ньому загинули десятки людей.

Відео: ТСН